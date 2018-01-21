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Ученые: Собаки охотничьих пород переносят туляремию
Австрийские ученые во время исследования охотничьих собак из деревенской местности обнаружили у друзей человека туляремию, способную передаваться человеку. Инфекционное заболевание несет серьезную угрозу здоровью хозяина и его окружения.

Ученые: Собаки охотничьих пород переносят туляремию


Чаще всего туляремию передают человеку грызуны, однако при контакте охотничьей собаки и зараженного животного домашний питомец становится скрытым разносчиком заболевания. Опасная бактерия, провоцирующая развитие инфекции, внутри собачьего организма может не проявлять себя. Соответственно, владельцы собаки не замечают признаков инфекции.

Впрочем, ранее доктора не фиксировали случаи передачи туляремии от домашнего животного к хозяину, поэтому данный факт требует тщательного исследования. Эксперты настоятельно рекомендуют владельцам собак охотничьих пород, контактировавших с дикими грызунами, тестировать животных у ветеринаров.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:10
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