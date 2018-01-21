Во Франции мужчине назначили повторную пересадку кожи на лице

Как сообщается в пресс-релизе медико-биологического агентства Франции и национальной больницы, повторная трансплантация кожи лица возможна, если наблюдалось хроническое отторжение первого материала. Впрочем, потребуется не одна неделя, чтобы врачи смогли понять успешность повторной пересадки. Операция по трансплантации лица длилась 56 часов при работе 60 экспертов.Лицевая трансплантация по-прежнему весьма редка. Чаще всего для восстановления лица проводятся около 40 операций. Пересадка чужой кожи заставляет пациента применять иммунопонижающие препараты для борьбы с отторжением чужеродной ткани, что делает человека уязвимым для рака и инфекций.