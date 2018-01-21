ФСИН будет этапировать инвалидов-колясочников в специальном транспорте

Особые вагоны и автозаки серийного выпуска не имеют приспособлений для загрузки и выезда инвалидов на колясках, цитирует портал РБК слова главы отдела конвойной службы УФСИН Москвы Андрея Архипова.​ Инвалидов планируется сопровождать сквозными конвоями, когда на всем маршруте следования сопровождающие лица не сменяются. Кроме того, допускается перемещение осужденных на колясках в санитарных машинах или по воздуху.При наличии особой необходимости инвалидов при конвоировании могут сопровождать врачи. Впрочем, если до колонии невозможно добраться на автомобиле, тогда поезд остается как вариант перемещения колясочника.