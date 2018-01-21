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ФСИН будет этапировать инвалидов-колясочников в специальном транспорте
Еще в конце 2017 года замдиректора ФСИН Александр Хабаров подписал постановление, согласно которому инвалидов-колясочников запрещается транспортировать до колонии в поезде или автозаке. Данного рода осужденных будут перемещать в спецавтомобилях или на воздушном транспорте.

ФСИН будет этапировать инвалидов-колясочников в специальном транспорте


Особые вагоны и автозаки серийного выпуска не имеют приспособлений для загрузки и выезда инвалидов на колясках, цитирует портал РБК слова главы отдела конвойной службы УФСИН Москвы Андрея Архипова.​ Инвалидов планируется сопровождать сквозными конвоями, когда на всем маршруте следования сопровождающие лица не сменяются. Кроме того, допускается перемещение осужденных на колясках в санитарных машинах или по воздуху.

При наличии особой необходимости инвалидов при конвоировании могут сопровождать врачи. Впрочем, если до колонии невозможно добраться на автомобиле, тогда поезд остается как вариант перемещения колясочника.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:50
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