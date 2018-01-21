Great Wall вывела на рынок новый кроссовер Haval H6 Coupe 2019 года

"Люксовый" кроссовер Haval H6 Coupe 2019 года оснащён модернизированным бензиновым агрегатом с турбонаддувом ёмкостью 1,5 литра производительностью 169 лошадиных сил. Также в моторную гамму входит дизельный мотор объёмом 163 лошадиные силы. Оба силовые агрегаты функционируют в тандем с 7-диапазонным «роботом» или с 6-ступенчатой «механикой».Экстерьер обновлённого Haval H6 Coupe 2019 года отличается гексагональной решёткой радиатора, более агрессивными бамперами, пересмотренными передними осветителями и новыми противотуманными фарами.В оснащение кроссовера входят шесть подушек безопасности, сиденья и зеркала с электроприводом, камера заднего вида, климатическая система, бесключевой доступ в салон и зажигание с кнопки, а также целый ряд других функций.