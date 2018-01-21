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Great Wall вывела на рынок новый кроссовер Haval H6 Coupe 2019 года
На новый кроссовер Haval H6 Coupe в комплектации Red Label в Китае объявили предзаказы. Стоимость базовой комплектации автомобиля Haval H6 Coupe в Поднебесной стартует от 121 000 юаней.

Great Wall вывела на рынок новый кроссовер Haval H6 Coupe 2019 года


"Люксовый" кроссовер Haval H6 Coupe 2019 года оснащён модернизированным бензиновым агрегатом с турбонаддувом ёмкостью 1,5 литра производительностью 169 лошадиных сил. Также в моторную гамму входит дизельный мотор объёмом 163 лошадиные силы. Оба силовые агрегаты функционируют в тандем с 7-диапазонным «роботом» или с 6-ступенчатой «механикой».

Экстерьер обновлённого Haval H6 Coupe 2019 года отличается гексагональной решёткой радиатора, более агрессивными бамперами, пересмотренными передними осветителями и новыми противотуманными фарами.

В оснащение кроссовера входят шесть подушек безопасности, сиденья и зеркала с электроприводом, камера заднего вида, климатическая система, бесключевой доступ в салон и зажигание с кнопки, а также целый ряд других функций.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:10
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