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В сети появилась информация о «заряженном» пикапе Ram 1500
Американские производители готовят к презентации «заряженную» версию пикапа Ram 1500 в модификации Hellcat. Над разработкой «заряженного» пикапа активно трудятся инженеры бренда, его мощность составит 707 «лошадей».

В сети появилась информация о «заряженном» пикапе Ram 1500


Предполагается, что «заряженная» версия полноразмерного пикапа Ram 1500 станет приемником Dodge Ram SRT-10, который оснащён бензиновым силовым агрегатом V10 ёмкостью 8,3 литра производительностью 500 лошадиных сил. Автомобиль Dodge Ram SRT-10 представили публике в 2004 году.

В настоящее время представители компании Ram официальных заявлений относительно «заряженного» пикапа пока что не делали. При этом известно, что обычная версия пикапа Ram 1500 на рынок будет выведена в начале весны текущего года.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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