В сети появилась информация о «заряженном» пикапе Ram 1500

Предполагается, что «заряженная» версия полноразмерного пикапа Ram 1500 станет приемником Dodge Ram SRT-10, который оснащён бензиновым силовым агрегатом V10 ёмкостью 8,3 литра производительностью 500 лошадиных сил. Автомобиль Dodge Ram SRT-10 представили публике в 2004 году.В настоящее время представители компании Ram официальных заявлений относительно «заряженного» пикапа пока что не делали. При этом известно, что обычная версия пикапа Ram 1500 на рынок будет выведена в начале весны текущего года.