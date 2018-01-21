Скончалась оскароносная актриса из "Основного инстинкта"





В США на 93 году жизни умерла актриса Дороти Мэлоун. Последние годы жизни она провела в своем доме в родном городе Далласе, где и скончалась по естественным причинам. Агентство Associated Press передаёт, что о смерти артистки сообщила ее дочь.​



[center] В США на 93 году жизни умерла актриса Дороти Мэлоун. Последние годы жизни она провела в своем доме в родном городе Далласе, где и скончалась по естественным причинам. Агентство Associated Press передаёт, что о смерти артистки сообщила ее дочь.​[center]

Актриса родилась в Чикаго 30 января 1925 года. Когда она была ещё ребенком семья переехала в Даллас. Учась в школе Дороти начала играть в театральном кружке. Как раз там ее и заметил представитель голливудской студии RKO, который искал юную актрису для съемок в Голливуде. В возрасте 18 лет Мэлоун дебютировала на большом экране.Она получила «Оскар» в 1957 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Слова, написанные на ветру». Также она была удостоена звезды на "Аллее славы". Пик популярности актриса завоевала после роли Констанс Маккинзи в «Пейтон Плейс». В картине «Основной инстинкт» Дороти Мэлоун снялась вместе с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун. В её послужном списке более чем в 90 фильмов.Долорес три раза выходила замуж и столько же разводилась. От первого мужа, французского актёра Жака Бержерака, актриса родила дочерей Мими и Дайан.