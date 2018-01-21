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Ингеборга Дапкунайте впервые показала маленького сына
Известная актриса Ингеборга Дапкунайте раньше нигде не показывала маленького сына. А теперь малыш снялся в документальной ленте «Все, что пишут обо мне – неправда».
Ингеборга Дапкунайте впервые показала маленького сына


Прибалтийской актрисе вчера исполнилось 55 лет. Кинозвезда свою личную жизнь держит под замком, не пуская в нее любопытных журналистов. О работе она с удовольствием с ними поговорит, но только не о личном.

К юбилею знаменитой артистки подготовили документальную ленту, в конечных кадрах которых поклонники наконец-то смогут увидеть сына знаменитости. Малыш напоминает маленького ангела и очень похож на свою знаменитую маму.

В фильме об актрисе рассказывают Джон Малкович, Евгений Миронов, Константин Эрнст и другие. Причем другие знаменитости восхваляли не только ее актерские несомненные таланты, а говорили как о хорошем человеке.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:10
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