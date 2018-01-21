Ингеборга Дапкунайте впервые показала маленького сына

Прибалтийской актрисе вчера исполнилось 55 лет. Кинозвезда свою личную жизнь держит под замком, не пуская в нее любопытных журналистов. О работе она с удовольствием с ними поговорит, но только не о личном.К юбилею знаменитой артистки подготовили документальную ленту, в конечных кадрах которых поклонники наконец-то смогут увидеть сына знаменитости. Малыш напоминает маленького ангела и очень похож на свою знаменитую маму.В фильме об актрисе рассказывают Джон Малкович, Евгений Миронов, Константин Эрнст и другие. Причем другие знаменитости восхваляли не только ее актерские несомненные таланты, а говорили как о хорошем человеке.