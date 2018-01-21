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Эвелина Бледанс ищет жениха в соцсетях
Свои аккаунты в соцсетях известная Эвелина Бледанс использует еще и для поиска женихов. О чем сама артистка и заявила в Instagram.
Эвелина Бледанс ищет жениха в соцсетях


Пролетел год с тех пор, как супруги Эвелина Бледанс и Александр Семин расстались. Актриса готова ринуться в следующий бой и вновь оказаться замужем. Именно так посчитали ее подписчики, когда просмотрели ее Instagram. Там знаменитость разместила шутливое видео с намеком о кастинге кандидатов в женихи.

В посте к ролику артистка призывает поклонников слать резюме ей на емейл – «вдруг вам «повезет», не дай Бог». И интересуется мнением поклонников насчет участия в «Давай поженимся» у Гузеевой, а то Эвелина все не может определиться, идти ли к «Ларисочке» или нет?

Поклонники посоветовали: «Иди». А кто-то ответил более развернуто, мол, иди-не иди, хорошего все равно не найдут, а вот рейтинг поднять можно, если там «подебаширить» немного.. Эвелине напророчили Принца на белом коне и приготовились ждать эфира на ТВ.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:50
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