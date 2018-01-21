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В Сербии попросили Путина ввести войска в Косово
С такой просьбой к руководству этой балканской страны обратилась партия «Сербская лига», продублировав такой призыв на своем официальном сайте.

В Сербии попросили Путина ввести войска в Косово


За обращением стоит обеспокоенность деятелей вышеуказанной партии обострением ситуации в анклаве Косово, а также Метохии. Именно сюда и просят ввести войска для возобновления порядка. Там участились случаи нападений на сербов, отбора, уничтожения у них имущества. А 16 января был убит в Косово лидер тамошних сербов Оливер Иванович.

Сербии нужно подписать с Россией соответствующее соглашение с целью умиротворения террористов и их пособниках на упомянутых территориях. Представители ООН, констатирует «Сербская лига», не способны предотвращать эти обострения. Это уже видно с предыдущих инцидентов.

После террористического убийства Оливера Ивановича Сербия вышла с переговорного процесса с Евросоюзом в отношении урегулирования отношений с Косово.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 09:40
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