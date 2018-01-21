Мама из Таиланда придумала, как избавить детей от пристрастия к смартфону

https://youtu.be/0nW9dbKEilc

В мире / Общество Добавил: Виктория Морозова

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Тайка разместила в Интернете ролик, который, по ее словам, она придумала, чтобы «разлучить» ребенка и смартфон. Кто сталкивался, тот поймет – иногда чадо не слышит и не видит ничего вокруг экрана смартфона-планшета.Тайка не нашла другого выхода из похожей ситуации, как поменять обычную заставку на страшную на телефоне. Теперь, судя по кадрам видео, маленькие дети наотрез отказываются брать «страшилу» в руки, доводя себя до истерики.Опыт женщины не всем пришелся по душе. Многим он показался чрезвычайно жестоким, они всерьез опасались за психическое состояние девочек. А другие «педагоги» сочли решение тайки гениальным.