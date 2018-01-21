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Елена Исинбаева поздравила поклонников с праздником Крещения
Известная чемпионка Елена Исинбаева в этом году отказалась от традиционного ныряния в ледяную прорубь. Хотя снимок рядом с прорубью все же появился на ее странице.
Елена Исинбаева поздравила поклонников с праздником Крещения


В скором будущем ожидается второе пополнение в семействе Елены. Именно это радостное событие заставило олимпийскую чемпионку отказаться от погружения в купель. Однако знаменитость не забыла поздравить своих поклонников с большим праздником и опубликовала свое фото после окунания на фоне ледяной проруби.

Поклонники распереживались за маму и будущего малыша. Однако Елена долго держать интригу не стала и призналась, что снимок сделан в прошлом году.

В прошлом году спортсменка впервые попробовала окунуться в Крещение. По ее словам, то были непередаваемые эмоции. И пообещала что через год обязательно повторит купание.

К слову, старшей девочке Елены Исинбаевой исполнилось три года. Почти все свое время знаменитость посвящает своей семье и благотворительности.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:50
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