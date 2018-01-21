Подписчики раскритиковали свадебное платье Марины Анисиной

Знаменитая спортсменка отмечала Старый Новый год в Париже на традиционном «Русском балу Царей и Цариц». Спортсменка предпочла нарядиться в пышное белое платье в пол, напоминающее свадебный наряд. Что и поставило некоторых поклонников в тупик, которые поначалу решили, что Анисина вновь выходит замуж.Мнения фанатов об убранстве знаменитости разделились. Одни полагали, что платье ей очень идет и она выглядит в нем Царицей. Эти фанаты написали Марине много комплиментов: «Queen», «Pretty woman», «Богиня!».Другие же, которые оказались в меньшинстве, раскритиковали пышный наряд с открытой спиной со шнуровкой. «Что за ужас? Кто вам посоветовал надеть это платье?..» и попросили фигуристку больше подобное платье не надевать.