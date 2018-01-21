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Подписчики раскритиковали свадебное платье Марины Анисиной
Марина Анисина, чтобы отметить Старый Новый год, надела наряд, очень напоминающий свадебное платье. Не всем фолловерам пришелся по душе ее образ.
Подписчики раскритиковали свадебное платье Марины Анисиной


Знаменитая спортсменка отмечала Старый Новый год в Париже на традиционном «Русском балу Царей и Цариц». Спортсменка предпочла нарядиться в пышное белое платье в пол, напоминающее свадебный наряд. Что и поставило некоторых поклонников в тупик, которые поначалу решили, что Анисина вновь выходит замуж.

Мнения фанатов об убранстве знаменитости разделились. Одни полагали, что платье ей очень идет и она выглядит в нем Царицей. Эти фанаты написали Марине много комплиментов: «Queen», «Pretty woman», «Богиня!».

Другие же, которые оказались в меньшинстве, раскритиковали пышный наряд с открытой спиной со шнуровкой. «Что за ужас? Кто вам посоветовал надеть это платье?..» и попросили фигуристку больше подобное платье не надевать.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:00
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