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В филармонии парка «Зарядье» появится уникальный оргáн в 2019 году
Филармония с таким инструментом, как орган, сделает столичный парк «Зарядье» еще более привлекательным, посещаемым.

В филармонии парка «Зарядье» появится уникальный орг&#225;н в 2019 году


В самой филармонии сейчас ведутся уже отделочные работы, и процедура установки органа должна начаться этим летом. Однако, как сказал заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, после монтажа органа предстоит еще кропотливое и потому долгое его настраивание. Инструмент изготовляется в Германии по заказу правительства Москвы. То есть, прием в эксплуатацию органа планируется летом 2019 года.

Но на первые, «неорганные» концерты гости «Зарядья» уже смогут ходить уже этим летом. Потому как здание филармонии имеет два зала: большой – на 1560 мест и малый вместимостью 400 человек.

Сам парк «Зарядье» принял первых посетителей в прошлом году, в день празднования 870-летия основания Москвы. И на протяжении первых двух месяцев его уникальные ландшафтные зоны посетило около двух миллионов человек.
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 08:40
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