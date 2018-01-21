В филармонии парка «Зарядье» появится уникальный оргáн в 2019 году

В самой филармонии сейчас ведутся уже отделочные работы, и процедура установки органа должна начаться этим летом. Однако, как сказал заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, после монтажа органа предстоит еще кропотливое и потому долгое его настраивание. Инструмент изготовляется в Германии по заказу правительства Москвы. То есть, прием в эксплуатацию органа планируется летом 2019 года.Но на первые, «неорганные» концерты гости «Зарядья» уже смогут ходить уже этим летом. Потому как здание филармонии имеет два зала: большой – на 1560 мест и малый вместимостью 400 человек.Сам парк «Зарядье» принял первых посетителей в прошлом году, в день празднования 870-летия основания Москвы. И на протяжении первых двух месяцев его уникальные ландшафтные зоны посетило около двух миллионов человек.