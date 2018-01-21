Дикая лиса выпросила у рыбака во Владивостоке его скромный улов

О том, как дикая лиса – хитрое не только в сказках животное – сумела вызвать у приморского рыбака определенное чувство сострадания, что тот расщедрился практически на весь свой незавидный улов, повествуется на минутном видео, размещенным на YouTube.На льду водоема появляется средних размеров лиса, и очень скромно, даже по-интеллигентски располагается метрах в десяти от лунки, вокруг которой разбросана недавно выловленная корюшка.Животное то приседало, то делало небольшие круговые движения в строну желаемой рыбы. Заметим, откровенно воровских приемов не предпринимала. При этом, на видео нельзя не заметить в ее глазах немой укор: мол, мне рыбка сейчас ой как нужна, а ты ж, мужик, точно позавтракал перед тем как отправляться на лед…Словом, поведение лисы растрогало сердобольного рыбака, и он кинул перед собой метров на 3-4 рыбку. Животное, не веря вначале своему счастью, инстинктивно отбежало. Но рыбак, посмеиваясь, приглашал ее взять угощение. Съела так Патрикеевна не меньше пяти рыбешек с испуганно-благодарным видом.