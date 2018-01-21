АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Северные бесы: Икотка всегда считалась неизлечимой болезнью и возникала после подселения темной сущности
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Дикая лиса выпросила у рыбака во Владивостоке его скромный улов
О том, как дикая лиса – хитрое не только в сказках животное – сумела вызвать у приморского рыбака определенное чувство сострадания, что тот расщедрился практически на весь свой незавидный улов, повествуется на минутном видео, размещенным на YouTube.

Дикая лиса выпросила у рыбака во Владивостоке его скромный улов


На льду водоема появляется средних размеров лиса, и очень скромно, даже по-интеллигентски располагается метрах в десяти от лунки, вокруг которой разбросана недавно выловленная корюшка.

Животное то приседало, то делало небольшие круговые движения в строну желаемой рыбы. Заметим, откровенно воровских приемов не предпринимала. При этом, на видео нельзя не заметить в ее глазах немой укор: мол, мне рыбка сейчас ой как нужна, а ты ж, мужик, точно позавтракал перед тем как отправляться на лед…

Словом, поведение лисы растрогало сердобольного рыбака, и он кинул перед собой метров на 3-4 рыбку. Животное, не веря вначале своему счастью, инстинктивно отбежало. Но рыбак, посмеиваясь, приглашал ее взять угощение. Съела так Патрикеевна не меньше пяти рыбешек с испуганно-благодарным видом.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 08:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Студенты из Тюмени проходят практику в Сочи
Great Wall вывела на рынок новый кроссовер Haval
Эксперты назвали ТОП-3 самых популярных китайских
Samsung разблокирует FM-радио на своих гаджетах
Ford снизил цены на обновленный кроссовер Kuga в
Сергей Коршунов: Россия хочет покорить мир
Просмотреть все новости