Елизавета Боярская снялась в обнаженной фотосессии

Елизавета Боярская приняла участие в фотосессии в интимном виде у фотографа Михаила Тарасова, который специалист в стиле "ню". Ничего «откровенного» поклонникам актриса не показала: фото, которые в итоге увидели они были замечательным образом обрезаны. Однако фанаты все равно оценили поступок актрисы.Она была довольна работой автора фотосессии. Это был не первый опыт её в работе с этим фотографом, но до этого она не могла собраться с силами и обнажиться в кадре. «Царица», «Хрупкая, нежная, изящная, прекрасная женщина!», «Восторг и восхищение! Какие изящные изгибы... Шея, подбородок, нос. Просто райское наслаждение!», «Хотелось бы увидеть кадры в полном размере, но это только для мужа, наверное», «Она прекрасна», — комментировали фанаты Елизаветы Боярской.