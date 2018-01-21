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Елизавета Боярская снялась в обнаженной фотосессии
Актриса Елизавета Боярская решилась на фотосессию в стиле "ню"

Елизавета Боярская снялась в обнаженной фотосессии


Елизавета Боярская приняла участие в фотосессии в интимном виде у фотографа Михаила Тарасова, который специалист в стиле "ню". Ничего «откровенного» поклонникам актриса не показала: фото, которые в итоге увидели они были замечательным образом обрезаны. Однако фанаты все равно оценили поступок актрисы.

Она была довольна работой автора фотосессии. Это был не первый опыт её в работе с этим фотографом, но до этого она не могла собраться с силами и обнажиться в кадре. «Царица», «Хрупкая, нежная, изящная, прекрасная женщина!», «Восторг и восхищение! Какие изящные изгибы... Шея, подбородок, нос. Просто райское наслаждение!», «Хотелось бы увидеть кадры в полном размере, но это только для мужа, наверное», «Она прекрасна», — комментировали фанаты Елизаветы Боярской.

Елизавета Боярская снялась в обнаженной фотосессии
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Анастасия Каминская Сегодня, 08:15
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