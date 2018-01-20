Арктическая исследовательская техника может помочь обнаружить жизнь на Марсе - ученые

Попробовать стратегию обнаружения жизни в месте, похожем на Марс, решили ученые. Это место оказалось Арктикой, так как раннее планетологи идентифицировали много льда на Красной планете, не слишком отличающегося от самых северных пунктов Канады, недалеко от Северного полюса.Именно здесь группа ученых из Университета Макгилла в Монреале тестирует новую методику обнаружения жизни. Согласно недавно опубликованной работе «Frontiers in Microbiotics», группа использовала ряд инструментов, в том числе карманное устройство для секвенирования ДНК под названием Oxford Nanopore MinION, которое не просто обнаружило, а идентифицировало бактериальные организмы на месте, избавив от необходимости транспортировать образцы в лабораторию и ждать результатов.И если это сработало в Арктике, теоретически нет причин почему это не должно работать на Марсе при условии наличия на нем микроорганизмов, когда портативное устройство будет доставлено на поверхность Красной планеты.Тем не менее Oxford Nanopore MinION еще не готов к использованию на других планетах. Несмотря на успех, всему процессу потребовалось много людей, чтобы убедиться, что все прошло гладко, и в настоящее время марсианская разведка управляется беспилотными зондами и роверами, такими как Curiosity.Но, возможно, в ближайшем будущем, когда NASA или другим компаниям, таким как SpaceX, действительно удастся отправить людей на поверхность Марса, инструменты, подобные Oxford Nanopore MinION из-за своей простоты и легкости помогут пионерам в области марсианских полетов быстрее установить ответ на извечный вопрос – есть ли жизнь на Марсе.