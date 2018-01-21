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Сплошная нежность: беременная Лилия Ребрик соблазнительно оголила плечи
Обворожительная Лилия Ребрик в ожидании второго ребёнка

Во второй раз беременная Лилия Ребрик не так давно сообщила о том, что она с мужем Андреем Диким ожидают пополнения в семействе - доченька Диана в ближайшем времени станет старшей сестрой, а вот кто родится у пары уже весной - пока ещё тайна. Однако звезда не пропадает с поля зрения поклонников, не смотря ни на беременность, ни на то, что после новогодних праздников взломали её страничку в Instagram и Лилии пришлось создавать новый аккаунт.

На днях звёздная мамочка, которая не спешит в декрет, продемонстрировала нежный образ, а так же пригласила поклонников в Одессу, где она скоро появится в качестве ведущей.

На фото обворожительная Лилия позирует в сером свитере с оголёнными плечами, который подчёркивает кругленький животик звезды.

Сплошная нежность: беременная Лилия Ребрик соблазнительно оголила плечи
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Сегодня, 07:15
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