Пользователи игнорируют ключевые функции Google по обеспечению безопасности

Эксперты обращают внимание , что наиболее эффективным, в современных условиях, является двухэтапный способ авторизация. Есть такая возможность и в Google, но, как ни странно, ее используют всего 10 процентов, из общего числа пользователей. Всеми остальными применяются единственный пароль, причем сочетающий буквы и цифры из несложных комбинаций.В 2016 году, летом, поисковик внедрил упрощенную двухфакторную авторизацию, однако рейтингам ее использования так и пришлось остаться на одном уровне. Как предполагают специалисты, применение технологии значительно повышает возможности защиты от вирусных программ и интернет - пиратства.