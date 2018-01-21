Пользователи игнорируют ключевые функции Google по обеспечению безопасности
Как сообщают западные эксперты, почти 90 процентами интернет - пользователей игнорируются наиболее важные, ключевые возможности безопасности, представляемые функциями Google. Данные обстоятельства позволяют злоумышленникам получать доступ к персональным данным на портативных устройствах или компьютерах.
Эксперты обращают внимание , что наиболее эффективным, в современных условиях, является двухэтапный способ авторизация. Есть такая возможность и в Google, но, как ни странно, ее используют всего 10 процентов, из общего числа пользователей. Всеми остальными применяются единственный пароль, причем сочетающий буквы и цифры из несложных комбинаций.
В 2016 году, летом, поисковик внедрил упрощенную двухфакторную авторизацию, однако рейтингам ее использования так и пришлось остаться на одном уровне. Как предполагают специалисты, применение технологии значительно повышает возможности защиты от вирусных программ и интернет - пиратства.
Эксперты обращают внимание , что наиболее эффективным, в современных условиях, является двухэтапный способ авторизация. Есть такая возможность и в Google, но, как ни странно, ее используют всего 10 процентов, из общего числа пользователей. Всеми остальными применяются единственный пароль, причем сочетающий буквы и цифры из несложных комбинаций.
В 2016 году, летом, поисковик внедрил упрощенную двухфакторную авторизацию, однако рейтингам ее использования так и пришлось остаться на одном уровне. Как предполагают специалисты, применение технологии значительно повышает возможности защиты от вирусных программ и интернет - пиратства.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45