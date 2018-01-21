Диана Шурыгина пожелала хейтерам быть изнасилованными

"Желаю, чтобы все мои хейтеры были изнасилованы в этом году. А я создам сообщество в их поддержку", –известила она в своем Telegram-канале. К этой записи Диана прикрепила фотографию, на которой она в образе гопника – и афиширует нецензурный жест.Видимо, девушка так проявила своё отношение на шоу Андрея Малахова, в новом выпуске которого многие зрители оказались на стороне насильника, а не жертвы. Угрозы и неодобрительные возгласы общества обильно полились на голову Шурыгиной.Сергей Семенов получил условно-досрочное освобождение, пробыв в колонии больше года. За надругательство над пьяной Дианой Шурыгиной, Сергею дали срок заключения - восемь лет, позже мера наказания была сокращенна до трех лет. После того как Семенова выпустили на волю, он сказал, что хочет возобновить учебу, а также найти работу.Но пока его мечты не исполнились, молодой человек берет участие в ток-шоу на одном из российских каналов. Так как его перемещение ограничено радиусом от дома, в студию он лично прийти не смог. В прямом эфире Семенов выходит только на видеосвязь.