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Диана Шурыгина пожелала хейтерам быть изнасилованными
Диана Шурыгина пожелала своим ненавистникам быть подвергнутым насилию

"Желаю, чтобы все мои хейтеры были изнасилованы в этом году. А я создам сообщество в их поддержку", –
известила она в своем Telegram-канале. К этой записи Диана прикрепила фотографию, на которой она в образе гопника – и афиширует нецензурный жест.

Диана Шурыгина пожелала хейтерам быть изнасилованными


Видимо, девушка так проявила своё отношение на шоу Андрея Малахова, в новом выпуске которого многие зрители оказались на стороне насильника, а не жертвы. Угрозы и неодобрительные возгласы общества обильно полились на голову Шурыгиной.

Сергей Семенов получил условно-досрочное освобождение, пробыв в колонии больше года. За надругательство над пьяной Дианой Шурыгиной, Сергею дали срок заключения - восемь лет, позже мера наказания была сокращенна до трех лет. После того как Семенова выпустили на волю, он сказал, что хочет возобновить учебу, а также найти работу.

Диана Шурыгина пожелала хейтерам быть изнасилованными


Но пока его мечты не исполнились, молодой человек берет участие в ток-шоу на одном из российских каналов. Так как его перемещение ограничено радиусом от дома, в студию он лично прийти не смог. В прямом эфире Семенов выходит только на видеосвязь.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Анастасия Каминская Сегодня, 06:45
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