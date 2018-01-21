Кишинев пригрозил Москве подсчитать ущерб от «оккупации» Приднестровья

Он в интервью латвийским журналистам выразил недовольство тем, что те две тысячи российских военнослужащих устраивают военные учение с так называемой армией Приднестровья. И именно такие действия подчеркивают их оккупационный характер.Молдавия будет для освобождения своей территории использовать принципы международного права, обращаться в ООН.Между тем, он никак не упомянул тот факт, что войска РФ размещены в Приднестровье в силу соглашения от 21 июля 1992 года, предусматривающего прекращении вооруженного конфликта на этих территориях и налаживания там мирной жизни.