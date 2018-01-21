Кишинев пригрозил Москве подсчитать ущерб от «оккупации» Приднестровья
Андриан Канду – спикер парламента Молдавии и сейчас исполняющий обязанности президента страны – окрестил размещенный на территории Приднестровья контингент российских военнослужащих «оккупационными силами». При этом добавил, что намерен подсчитать потери Молдовы в их денежном выражении, которые страна понесла за 25 лет от начала присутствия здесь упомянутого контингента.
Он в интервью латвийским журналистам выразил недовольство тем, что те две тысячи российских военнослужащих устраивают военные учение с так называемой армией Приднестровья. И именно такие действия подчеркивают их оккупационный характер.
Молдавия будет для освобождения своей территории использовать принципы международного права, обращаться в ООН.
Между тем, он никак не упомянул тот факт, что войска РФ размещены в Приднестровье в силу соглашения от 21 июля 1992 года, предусматривающего прекращении вооруженного конфликта на этих территориях и налаживания там мирной жизни.
Он в интервью латвийским журналистам выразил недовольство тем, что те две тысячи российских военнослужащих устраивают военные учение с так называемой армией Приднестровья. И именно такие действия подчеркивают их оккупационный характер.
Молдавия будет для освобождения своей территории использовать принципы международного права, обращаться в ООН.
Между тем, он никак не упомянул тот факт, что войска РФ размещены в Приднестровье в силу соглашения от 21 июля 1992 года, предусматривающего прекращении вооруженного конфликта на этих территориях и налаживания там мирной жизни.
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Добавил: George21 Сегодня, 07:30