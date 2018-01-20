Финалистка "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова считает Бузову и Батрутдинова идеальной парой

Относительно Ольги Бузовой, Кузнецова рассказала, что певица имеет в данное время нужные ей связи и переживает период подъема своей карьеры. Также у Бузовой есть все шансы завязать продолжительные романтические отношения. Кузнецова убеждена, что Батрутдинов – именно тот избранник, который нужен певице в данное время, так как они идут сейчас «в одном направлении».С Кузнецовой согласны и поклонники Ольги Бузовой. Они искренне считают пару Батрутдинов и Бузова чуть ли не идеальной. Слухи об их связи появились после их совместного отдыха в Таиланде.