Финалистка "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова считает Бузову и Батрутдинова идеальной парой
Одна из участниц телешоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова сделала свой прогноз относительно слухов о романтических отношениях резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова и не требующей представления Ольги Бузовой. Как считает Кузнецова, отношения Батрутдинова и Бузовой могут быть перспективны.
Относительно Ольги Бузовой, Кузнецова рассказала, что певица имеет в данное время нужные ей связи и переживает период подъема своей карьеры. Также у Бузовой есть все шансы завязать продолжительные романтические отношения. Кузнецова убеждена, что Батрутдинов – именно тот избранник, который нужен певице в данное время, так как они идут сейчас «в одном направлении».
С Кузнецовой согласны и поклонники Ольги Бузовой. Они искренне считают пару Батрутдинов и Бузова чуть ли не идеальной. Слухи об их связи появились после их совместного отдыха в Таиланде.
Относительно Ольги Бузовой, Кузнецова рассказала, что певица имеет в данное время нужные ей связи и переживает период подъема своей карьеры. Также у Бузовой есть все шансы завязать продолжительные романтические отношения. Кузнецова убеждена, что Батрутдинов – именно тот избранник, который нужен певице в данное время, так как они идут сейчас «в одном направлении».
С Кузнецовой согласны и поклонники Ольги Бузовой. Они искренне считают пару Батрутдинов и Бузова чуть ли не идеальной. Слухи об их связи появились после их совместного отдыха в Таиланде.