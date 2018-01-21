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Apple бесплатно раздает пользователям iPhone 6s Plus
В компании Apple начали бесплатно выдавать пользователям новенькие смартфоны модели iPhone 6s Plus. По данным MacRumors, в Европе и США уже появились первые счастливчики.

Apple бесплатно раздает пользователям iPhone 6s Plus


Изначально в американской корпорации собирались открыть программу по замене старых аккумуляторов для всех юзеров с iPhone. Такое решение было принято после громкого скандала с замедлением производительности «яблочных» устройств. Несмотря на это, пользователям iPhone 6 Plus придется ждать замены аккумулятора около двух месяцев, поскольку данная модель была снята с производства и комплектующих уже не осталось.

Таким образом, в сервисных центрах Apple начали выдавать новые iPhone 6s Plus, при этом производитель сохранил такие же технические характеристики. Вследствие такой щедрости уже тысячи людей в Европе и США получили свои новые смартфоны модели iPhone 6s Plus.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:00
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