Apple бесплатно раздает пользователям iPhone 6s Plus

Изначально в американской корпорации собирались открыть программу по замене старых аккумуляторов для всех юзеров с iPhone. Такое решение было принято после громкого скандала с замедлением производительности «яблочных» устройств. Несмотря на это, пользователям iPhone 6 Plus придется ждать замены аккумулятора около двух месяцев, поскольку данная модель была снята с производства и комплектующих уже не осталось.Таким образом, в сервисных центрах Apple начали выдавать новые iPhone 6s Plus, при этом производитель сохранил такие же технические характеристики. Вследствие такой щедрости уже тысячи людей в Европе и США получили свои новые смартфоны модели iPhone 6s Plus.