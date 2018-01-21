Составлен список самых лучших фильмов, которые появятся в 2018 году

Специалист отметила, что зрителям стоит обратить внимание фильм «Призрачная нить», в котором сыграют актеры Пол Томас Андерсон и Дэниэл Дэй-Льюис. В России его покажут 22 февраля. Также есть еще «Излом времени», который снимут по книге Мадлен Л'Энгл «Трещина во времени». В РФ премьера 8 марта. Обязательно стоит сходить на «Соло. Звездные войны: Истории». Это спин-офф о галактическом разбойнике Хане Соло, который выйдет в люди 25 мая.11 октября в российский прокат выходит фильм «Мария – королева Шотландии». Картина расскажет о Марии Стюарт и ее соперничестве с Елизаветой I. 26 февраля россияне смогут посетить премьеру кинокомикса «Черная пантера» о супергерое из Ваканды. Также стоит внимания лента «Первый человек», которая расскажет о Ниле Армстронге – первом человеке, побывавшем на Луне. Премьера 22 ноября.Стоит еще отметить такие фильмы как «Мэри Поппинс возвращается» (25 декабря), «Первому игроку приготовиться» (29 марта), «Вдовы» (22 ноября) и «Красный воробей» (26 апреля).