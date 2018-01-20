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Анастасия Квитко продемонстрировала обнаженные ягодицы
Анастасия Квитко - это девушка, которая пользуясь услугами пластических хирургов изменила себя и стала похожа на всемирно популярную Ким Кардашьян. Уже в который раз порадовала подписчиков опубликованным фото, но теперь в стрингах, сидя на столе.

Анастасия Квитко продемонстрировала обнаженные ягодицы


Девушка с завидным постоянством демонстрирует в сети свои сексуальные снимки. Некоторые пользователи в восторге от ее пышных форм, а некоторым она категорически не нравится. В любом случае, она постоянно на слуху. Знаменитость не обращает никакого внимания на злостные и критические замечания и по-прежнему продолжает зарабатывать деньги в интернете на рекламных сообщениях.

На недавнем снимке красотка позирует перед объективом фотокамеры в нижнем белье. Девушка сидит на столе полубоком к фотоаппарату, а лицом к объективу. Волосы девушка решила собрать в хвост. Но особое внимание на этом снимке притягивают ягодицы Анастасии, которые выставлены на всеобщее обозрение.

Поклонников Квитко этот снимок впечатлил, и они молниеносно начали наперебой осыпать любимицу комплиментами, писать положительные комментарии и приятные отзывы. А сильная половина человечества признавалась в любви.

Но нашлись и те, кому фото не пришлось по душе, и они посчитали его чересчур откровенным. Фотография мгновенно разлетелось по интернету и насобирала за непродолжительное время свыше тринадцати тысяч лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 23:06
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