Анастасия Квитко продемонстрировала обнаженные ягодицы

Девушка с завидным постоянством демонстрирует в сети свои сексуальные снимки. Некоторые пользователи в восторге от ее пышных форм, а некоторым она категорически не нравится. В любом случае, она постоянно на слуху. Знаменитость не обращает никакого внимания на злостные и критические замечания и по-прежнему продолжает зарабатывать деньги в интернете на рекламных сообщениях.На недавнем снимке красотка позирует перед объективом фотокамеры в нижнем белье. Девушка сидит на столе полубоком к фотоаппарату, а лицом к объективу. Волосы девушка решила собрать в хвост. Но особое внимание на этом снимке притягивают ягодицы Анастасии, которые выставлены на всеобщее обозрение.Поклонников Квитко этот снимок впечатлил, и они молниеносно начали наперебой осыпать любимицу комплиментами, писать положительные комментарии и приятные отзывы. А сильная половина человечества признавалась в любви.Но нашлись и те, кому фото не пришлось по душе, и они посчитали его чересчур откровенным. Фотография мгновенно разлетелось по интернету и насобирала за непродолжительное время свыше тринадцати тысяч лайков.