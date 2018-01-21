iPhone X в скором будущем могут снять с производства

Таким образом, недавно вышедшая новинка может уйти с производства совсем, поскольку Apple готовит новое поколение уже на основе существующей технологии. Низкий спрос на рынке Китая может повлечь за собой падение рейтингов американской корпорации. Тем не менее, ситуацию пока спасают старые модели. К примеру, смартфон iPhone 6s до сих пор привлекает пользователей, поскольку устройство обладает приемлемой ценой и отличным качеством сборки.Исходя из сложившейся ситуации, специалисты рынка смартфонов делают вывод о том, что iPhone X и его существование будет зависеть от того как публика станет воспринимать девайс в дальнейшем. Известно, что китайским пользователям не понравился вырез в верхней части дисплея смартфона, которые заняты фронтальным объективом и сенсорами сканирования лица.