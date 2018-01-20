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Легендарного американского музыканта Тома Петти убили обезболивающие преператы
Передозировки многочисленными медицинскими препаратами стоили жизни американскому музыканту Тому Пэтти

Легендарного американского музыканта Тома Петти убили обезболивающие преператы


2 октября прошедшего года из жизни ушёл легендарный музыкант и создатель группы The Heartbreakers Том Пэтти. Рок-музыканта, которому было 66-лет нашли в его доме без сознания. Врачи диагностировали у него остановку сердца подключив Тома к системе искусственного жизнеобеспечения, но позже аппарат отключили.

Совсем недавно стало известно из-за чего умер Том Пэтти - оказалось, что он скончался от передозировки большого количества медицинских препаратов, которые ему приходилось принимать в последнее время. Вдова и дочь покойного сообщили об этом получив окончательное заключение коронера.

Семья опубликовала на сайте музыканта, что перед самой смертью, несмотря на перелом бедра, Пэтти осуществлял 53-дневное турне. Такой активный образ жизни усугубил травму, и 2 октября кость полностью поломалась. Боль была невыносимой, чтобы её уменьшить приходилось принимать множество назначенных ему обезболивающих препаратов, среди которых фентанил и оксикодон. В следствии чего сердце рок-музыканта не выдержало и остановилось.

Том Пэтти с его группой The Heartbreakers стали популярны в 1970-е годы. В 2002 году они попали в Зал славы рок-н-ролла. Музыканту также удалось добиться успеха выступая сольно. В его дискографию входят три сольных альбома и 13 альбомов в составе The Heartbreakers.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Вчера, 22:35
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