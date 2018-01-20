Ким Кардашьян позировала в белье на капоте машины

На данном снимке Ким Кардашьян красуется перед объективом фотокамеры в нижнем белье, которое больше подходит для спортивных занятий. Подписчики подметили не только шикарный бюст знаменитости, а также то, что красотка позирует на капоте автомашины серого цвета. На снимке заметно, что все это мероприятие проходило, после заходя солнца, в вечернее время. А снимок вышел немного размытым. На фото Кардашьян уже в который раз продемонстрировала поклонникам свою фигуру.Под этой фотографией девушка пожелала всем пользователям доброй ночи. А читатели молниеносно начали обсуждение под фото. Они допустили, что фотоснимок был сделан давненько, ведь сейчас их любимица выглядит совсем иначе, у нее другой окрас волос, а сейчас он серый, но не черный. Но в большинстве читатели писали положительные отзывы, приятные комментарии и делали комплименты. Снимки мгновенно разлетелись по интернету и сумели насобирать более 160 тысяч лайков.