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Ким Кардашьян позировала в белье на капоте машины
Американская модель Ким Кардашьян приняла участие в фотосессии на капоте дорогущей автомашины, а для этого ей пришлось раздеться до нижнего белья. На снимке девушка немного вытянула ноги и наклонила голову назад. Свежую фотографию девушка выложила на всеобщее обозрение на своей официальной страничке.

Ким Кардашьян позировала в белье на капоте машины


На данном снимке Ким Кардашьян красуется перед объективом фотокамеры в нижнем белье, которое больше подходит для спортивных занятий. Подписчики подметили не только шикарный бюст знаменитости, а также то, что красотка позирует на капоте автомашины серого цвета. На снимке заметно, что все это мероприятие проходило, после заходя солнца, в вечернее время. А снимок вышел немного размытым. На фото Кардашьян уже в который раз продемонстрировала поклонникам свою фигуру.

Под этой фотографией девушка пожелала всем пользователям доброй ночи. А читатели молниеносно начали обсуждение под фото. Они допустили, что фотоснимок был сделан давненько, ведь сейчас их любимица выглядит совсем иначе, у нее другой окрас волос, а сейчас он серый, но не черный. Но в большинстве читатели писали положительные отзывы, приятные комментарии и делали комплименты. Снимки мгновенно разлетелись по интернету и сумели насобирать более 160 тысяч лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 23:11
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