В Красноярском крае эвакуировали пассажиров из сломавшегося в 45-градусный мороз автобуса

Рейсовый автобус сломался на 750 километре трассы Р-255, следуя из республики Хакассия в Красноярск.Людей из замерзавшего транспортного средства, превращавшегося буквально в обледенелое железо, освобождали прибывшие полицейские из Дорожной милиции и спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций. Эвакуированных и наиболее пострадавших пассажиров в количестве двадцати человек, разместили в мобильном пункте обогрева, помогши им отогреться горячим питанием.Спустя некоторое время, пришедшие в себя люди, были отправлены в места назначения прибывшими для этого автобусами.Тем временем, инспекторы ГИБДД остались на месте происшествия для оказания помощи водителю в устранении поломки.Что именно вышло из строя в такой мороз, не уточняется.