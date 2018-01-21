В Красноярском крае эвакуировали пассажиров из сломавшегося в 45-градусный мороз автобуса
В Емельяновском районе Краснодарсого края возникла поломка пассажирского автобуса во время его следования по автотрассе. Устранить в 45-градусный мороз неполадку в «полевых» условиях не представилось возможным.
Рейсовый автобус сломался на 750 километре трассы Р-255, следуя из республики Хакассия в Красноярск.
Людей из замерзавшего транспортного средства, превращавшегося буквально в обледенелое железо, освобождали прибывшие полицейские из Дорожной милиции и спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций. Эвакуированных и наиболее пострадавших пассажиров в количестве двадцати человек, разместили в мобильном пункте обогрева, помогши им отогреться горячим питанием.
Спустя некоторое время, пришедшие в себя люди, были отправлены в места назначения прибывшими для этого автобусами.
Тем временем, инспекторы ГИБДД остались на месте происшествия для оказания помощи водителю в устранении поломки.
Что именно вышло из строя в такой мороз, не уточняется.
Рейсовый автобус сломался на 750 километре трассы Р-255, следуя из республики Хакассия в Красноярск.
Людей из замерзавшего транспортного средства, превращавшегося буквально в обледенелое железо, освобождали прибывшие полицейские из Дорожной милиции и спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций. Эвакуированных и наиболее пострадавших пассажиров в количестве двадцати человек, разместили в мобильном пункте обогрева, помогши им отогреться горячим питанием.
Спустя некоторое время, пришедшие в себя люди, были отправлены в места назначения прибывшими для этого автобусами.
Тем временем, инспекторы ГИБДД остались на месте происшествия для оказания помощи водителю в устранении поломки.
Что именно вышло из строя в такой мороз, не уточняется.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 05:30