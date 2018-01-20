Человекоподобного робота Софию ненавидят разработчики ИИ

Глава отдела исследований ИИ в Facebook Ян Лекун был одним из наиболее ярых критиков компании Hanson Robotics. После публикации интервью с Софией, которое позиционировало бота, как получувствующую сущность, Лекун назвал все это «полным bullsh * t» в Twitter.В январе София ответила на критику Лекуна, заявив, что ее «немного обидели» его комментарии. По словам бота, она продолжает развиваться, получая от мира новые впечатления. Кроме того, со слов Сифии, она не претендует на то, чтобы стать человеком и всегда помнит, кем она является на самом деле. Однако Лекун считает, что сообщение писала не София, а составлено оно человеком.К критике Софии присоединились также и журналисты, которые пытались донести до общественности, что настоящие способности человекоподобного бота далеки от того, как ее позиционируют создатели из Hanson Robotics. Так, один из ее творцов Бен Герцель на просьбу журналистов объяснить этот разрыв между иллюзией и реальными возможностями Софии, ответил, что подобное заставляет людей верить в развитие ИИ. Кроме того, Герцель не стал скрывать, что София является хорошей рекламой для его компании.