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РФ внедряет систему распознавания лиц при сдаче экзаменов онлайн
Компанией VisionLabs, владеющей 25% акций Сбербанка, внедряется в России новая технология, связанная с программным распознаванием лиц. Основное направление разработки, дать возможность студентам вузов участвовать в экзаменах и тестах, посредством сети Интернет.

Как отмечено в сообщениях гендиректора и создателя VisionLabs Александра Ханина, применение в действующих образовательных процессах страны новой системы, сделает работу более гибкой и доступной. Информация от агентства РИА Новости.
РФ внедряет систему распознавания лиц при сдаче экзаменов онлайн


Ханин уточнил, что эффективность использования технологий распознавания лиц в образовании уже доказана, так как это требует от студентов более серьезного подхода, как в обучении, так и сдаче тестов и экзаменов. Вузы дистанционной формы обучения, полностью могут перевести в онлайн все процессы, без беспокойства за мошенничества во время образовательного процесса. Программы очного обучения, с помощью технологии получат возможность перенесения в онлайн сдачи экзаменов или тестов, отметил Ханин.

Для примера, приведен опыт Московского Института Психоанализа, внедрившего технологическое решение распознавания лиц VisionLabs LUNA, в направлении удаленной идентификации, при тестировании и обучении студентов.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 04:30
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