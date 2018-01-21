РФ внедряет систему распознавания лиц при сдаче экзаменов онлайн

Как отмечено в сообщениях гендиректора и создателя VisionLabs Александра Ханина, применение в действующих образовательных процессах страны новой системы, сделает работу более гибкой и доступной. Информация от агентства РИА Новости.Ханин уточнил, что эффективность использования технологий распознавания лиц в образовании уже доказана, так как это требует от студентов более серьезного подхода, как в обучении, так и сдаче тестов и экзаменов. Вузы дистанционной формы обучения, полностью могут перевести в онлайн все процессы, без беспокойства за мошенничества во время образовательного процесса. Программы очного обучения, с помощью технологии получат возможность перенесения в онлайн сдачи экзаменов или тестов, отметил Ханин.Для примера, приведен опыт Московского Института Психоанализа, внедрившего технологическое решение распознавания лиц VisionLabs LUNA, в направлении удаленной идентификации, при тестировании и обучении студентов.