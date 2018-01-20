Модель Эшли Грэхем приняла участие в эротической фотосессии

plus-siz- модель Эшли Грэхем абсолютно не смущается своих пышных форм и при малейшем подходящем случае выставляет на всеобщее обозрение свой эффектный бюст в глянцевых журналах. Некоторое время назад, снимки супермодели выступили в роли рекламы шляпы, сумки и кое-каких других атрибутов, которые представлены в коллекциях Giorgio Armani, Louis Vuitton, Gucci и Fendi. Необычные кадры, которые были выполнены с использованием красочных неоновых тонов, выполнил фотограф Бен Хассетт. Особое внимание было уделено глазам модели.Снимки, которые появились на официальной страничке знаменитости, произвели много шума и вызвали немало дискуссий. Поклонники еще не успели успокоиться после предыдущих снимков, как Грэхем снова дала повод заговорить о себе. На ее страничке появилась фотография с обложки журнала MAXIM.На свежем фото девушка снята обнаженной, сексуальную грудь знаменитости немного прикрывают руки мужчины. Этот снимок молниеносно облетел весь интернет и успел насобирать за короткий промежуток времени почти триста тысяч лайков.