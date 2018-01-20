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Наталья Сенчукова в бикини похожа на девочку
Известная исполнительница песен Наталья Сенчукова в рамках соцсети Instagram обнародовала публикацию с очередного отдыха. На фото сорокасемилетняя певица выглядит как молоденькая девочка.

Наталья Сенчукова в бикини похожа на девочку

Наталья продемонстрировала архивную фотографию с отпуска. На публикации Сенчукова предстала в модном бикини бело-голубого оттенка. Этот купальник подчеркивает стройную фигуру певицы и татуировку на животе. Многочисленные подписчики восхитились красотой отечественной исполнительницы песен, засыпав комплиментами своего кумира.

Супруга солиста известного коллектива "Дюна" Виктора Рыбина в Instagram не особо частый гость. Артистка не любит выставлять свою личную жизнь на показ и только изредка дает интервью средствам массовой информации. Звёздные супруги воспитывают сына. Василий в данное время учится во МГИКе. Там он проходит обучение на факультете режиссуры.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:45
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Наталья Сенчукова в бикини похожа на девочку
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