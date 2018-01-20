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В WhatsApp теперь возможны денежные переводы
Представители WhatsApp объявили касательно запуска возможности перевода денег в тестовом режиме.

В WhatsApp теперь возможны денежные переводы

Этой функцией на сегодняшний день может воспользоваться только население Индии. В случае хорошего исхода население прочих регионов сможет тоже в WhatsApp переводить средства. Социальная сеть Facebook, владеющая WhatsApp, запустила на тестовом уровне возможность переводов P2P для пользователей Индии. Переводы осуществляются на базе UPI. Это позволяет средства пересылать с различных банковских счетов на другие. Вначале можно будет отправить либо получить платеж именно для непосредственных пользователей приложения.

В случае хороших результатов испытаний, WhatsApp составит конкуренцию компании Google, выпустившей для индийского региона в прошлом сентябре новое приложение Tez, обладающее функцией мобильной связи и оплаты коммунальных платежей. Ещё неизвестно когда функция будет доступной для прочих регионов мира.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:23
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