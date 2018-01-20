Mylistory набирает популярность уровня Instagram

После блокировки доступа к аккаунтам Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook, он просто зарегистрировался в Mylistory, это чеченское популярное приложение, к которому глава Чечни и призвал присоединиться своих читателей. Так пояснил Магомед Эсханов, разработчик программной среды Mylistory. Так же отмечено, что тут же прошла мгновенная регистрация тысяч новых пользователей. Эсханов уверен, главой Чеченской республики сделано то, что не смогли бы осилить несколько десятков пиар - агентов.По прошествии нескольких дней, после регистрации Кадырова, приложение сразу было скачано более чем ста тысячами новых пользователей. И это учитывая то, что разработчики не были ранее даже знакомы с главой Чеченской республики, и нет определенной уверенности, что их встреча когда-нибудь произойдет.