Сати Казанова поведала, кто спас её от срыва свадьбы

Откровением исполнительница песен поделилась в рамках Instagram. По словам Казановой, она очень сложно перенесла предсвадебный период, так как из-за командировок её жениха многое приходилось делать самостоятельно. В телефонных разговорах с супругом певица часто жаловалась на всё, при этом впадала в уныние.В один из таких моментов дошло до того, что Стефан предложил отменить свадьбу. После небольшой паузы, муж артистки перечислил все блага, какими награждена Казанова и за которые она должна быть благодарна. Певица назвала тот случай уроком благодарности. Данная запись поклонников Сати заставила их переосмыслить свою жизнь и поведение, за что они тоже сказали артистке спасибо.