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Сати Казанова поведала, кто спас её от срыва свадьбы
Сати Казанова поведала, кто именно был тем человеком, который спас от срыва её свадьбы.

Сати Казанова поведала, кто спас её от срыва свадьбы

Откровением исполнительница песен поделилась в рамках Instagram. По словам Казановой, она очень сложно перенесла предсвадебный период, так как из-за командировок её жениха многое приходилось делать самостоятельно. В телефонных разговорах с супругом певица часто жаловалась на всё, при этом впадала в уныние.

В один из таких моментов дошло до того, что Стефан предложил отменить свадьбу. После небольшой паузы, муж артистки перечислил все блага, какими награждена Казанова и за которые она должна быть благодарна. Певица назвала тот случай уроком благодарности. Данная запись поклонников Сати заставила их переосмыслить свою жизнь и поведение, за что они тоже сказали артистке спасибо.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:35
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