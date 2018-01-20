Елена Темникова покорила поклонников своей скромностью

Исполнительница опубликовала в Instagram небольшой пост, в котором стала переживать за своих подписчиков, находящихся в холодной столице. Она отметила, что хочет перестать показывать экзотические солнечные пляжи, потому что испытывает невольные угрызения совести. Фанаты сразу написали много лестных слов в адрес Елены Темниковой, попросив ее не мучить себя такими пустяками.Пользователи сетей желают, чтобы артистка наслаждалась заслуженным отпуском и свободой, а также попросили ее показывать больше сюжетов, радующих душу. Людям нравится знаменитость, которая не только талантлива и красива, но и имеет много внутренних достоинств, не свойственных ее коллегам.