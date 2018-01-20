Отдых в Турции будет дорожать

Сейчас, пока что, в Турции отдохнуть можно, заплатив за тур по цене перелета. Но с приближением туристического сезона у Турции появляются конкуренты. Например – Греция, собирающаяся упростить визовый режим, но отели там вряд ли будут дешевле, чем турецкие. Да и Египет может вскоре для россиян стать досягаемым для проведения там отпусков.Турецкие отельеры, в лице главы Ассоциации отельеров Средиземноморского региона Эркан Ягджи, объясняют грядущее подорожание отдыха желанием уравновесить баланс между стоимостью и комфортом отдыха.Турции явно не выгодно терять российского туристического рынка, поскольку из 32 миллионов иностранных туристов, посетивших страну в 2017 году, 4,7 миллиона – россияне. И на этом фоне отельеры желают увеличить прибыль, поднимая тарифы, или же обеспечить прибыли на комфортном для них уровне в случае, если часть туристов из других стран переключится на ту же Грецию.