АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Богатые тоже воруют: Туристы не отказывают себе в удовольствии забрать из отеля различные вещи и поднять адреналин
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Отдых в Турции будет дорожать
Выдвигаются разные цифры удорожания. Но сходятся на средней цене в 15 %. В основном, это связано с повышением тарифов на гостиницы. Турецкие владельцы отелей намерены это сделать в сезон наибольшего наплыва туристов.

Отдых в Турции будет дорожать


Сейчас, пока что, в Турции отдохнуть можно, заплатив за тур по цене перелета. Но с приближением туристического сезона у Турции появляются конкуренты. Например – Греция, собирающаяся упростить визовый режим, но отели там вряд ли будут дешевле, чем турецкие. Да и Египет может вскоре для россиян стать досягаемым для проведения там отпусков.

Турецкие отельеры, в лице главы Ассоциации отельеров Средиземноморского региона Эркан Ягджи, объясняют грядущее подорожание отдыха желанием уравновесить баланс между стоимостью и комфортом отдыха.

Турции явно не выгодно терять российского туристического рынка, поскольку из 32 миллионов иностранных туристов, посетивших страну в 2017 году, 4,7 миллиона – россияне. И на этом фоне отельеры желают увеличить прибыль, поднимая тарифы, или же обеспечить прибыли на комфортном для них уровне в случае, если часть туристов из других стран переключится на ту же Грецию.
Экономика / Важно
Добавил: George21 Вчера, 23:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В продажу поступит безрамочная версия смартфона
Ученые определили префронтальную кору мозга
Арктическая исследовательская техника может
Фирменные часы Shell, трансформирующиеся в
Наталья Сенчукова в бикини похожа на девочку
Компанией LG запатентован складной
Просмотреть все новости