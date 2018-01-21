J4105-ITX наделили процессором Intel Gemini Lake

Базой устройства является Intel Gemini Lake. Плата оснащена процессором Celeron J4105 на 14-нм (4 ядра; частота 1,5 ГГц). Графическим ускорителем является Intel UHD. Микросхема обладает механизмом охлаждения. Модули ОП имеют 2 слота, 4 порта SATA 3.0. Стоит отметить современный гигабитный контролер типа Realtek RTL8111H. Система оснащения имеет звуковой многоканальный кодек Realtek ALC892. Разработчики для увеличения карты внедрили слот типа PCI Express 2.0 x1. Следует упомянуть также коннектор M.2. Туда осуществляется подключение модуля беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth.Про стоимость и начало продаж устройства информация отсутствует. Раньше сообщалось про выход мини-компьютера (чип Gemini Lake). Имеется ОЗУ на 4 Гб, слот для microSD карт, Wi-Fi, Bloetooth, USB-порт и прочие опци. Модель стоит $225.