Sony обещает не уходить с рынка смартфонов

На неё давят Apple, Samsung, а также китайские бренды. Дизайн аппаратов Sony кардинально не меняли. Они на фоне конкурентов выглядят устаревшими. Кадзуо Хираи, являющийся президентом компании, отметил, что Sony не собирается уходить. Позиция компании в ТОП производителей телефонов является не особо важной для неё, так как, выпуская не особо популярные версии, всё равно она остаётся ключевым игроком этого сегмента.Sony представила в Лас-Вегасе в рамках CES 2018 новые смартфоны. Прочие бренды приберегли новинки для Mobile World Congress. У Sony для MWC 2018 также припасены очень интересные новинки. Речь идёт про Xperia XZ Pro с процессором типа Qualcomm Snapdragon 845, 5,7-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 4К. Подробности касательно гаджета стали известны за счёт независимых источников. В свою очередь пресс-конференция Sony запланирована 26 февраля.