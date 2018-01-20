Секрет успеха Эмина в отсутствии всяких сомнений

Певец рассказал, что малейшее сомнение может испортить задуманное ранее. Но при этом не стоит быть чересчур самоуверенным, поскольку это никогда не приведет к чему-то хорошему. Советы слушать можно, но применять их только с умом. Еще одним из важных факторов является вера в себя и свои силы, ведь без нее осуществление какой-то идеи невозможно. Исполнитель всегда верил в себя и знал, что все задуманное свершится, поэтому результат его изнурительной работы на лицо.Еще Эмин поделился, что ради своей карьеры исполнителя не оставил бизнес. По мере возможности, он также руководит холдингом со своим отцом, посещает офис, проводит серьёзные встречи. Так что пение смело можно назвать его хобби, которое периодически появляется на первом плане в его жизни.По его словам, даже сейчас, став знаменитым, он не перестает расти вверх и постоянно занимается вокалом. На данный момент времени он занят работой над новыми песнями, которые запланировал презентовать в этом году.