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Татьяна Веденеева рассказала, как пережила измену супруга
Татьяна Веденеева поведала, как пережила измену своего мужа.

Татьяна Веденеева рассказала, как пережила измену супруга

Веденеева была одной из самых востребованных ведущих в девяностых годах, однако ради своей семьи она в один момент все бросила. Вместе со своим супругом и его дочерями от прежнего брака теледива переехала в дом, который находился на Лазурном берегу. Через некоторое время выяснилось, что наличие общих детей отрицательно сказалось на их семейной жизни.

Спустя пятнадцать лет совместной жизни Татьяна и Юрий разошлись, так как женщина узнала, что у супруга была любовница. Татьяна призналась, что развод она пережила непросто, однако не возненавидела Юрия за предательство, и в данное время может нормально с ним общаться.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:55
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