Татьяна Веденеева рассказала, как пережила измену супруга

Веденеева была одной из самых востребованных ведущих в девяностых годах, однако ради своей семьи она в один момент все бросила. Вместе со своим супругом и его дочерями от прежнего брака теледива переехала в дом, который находился на Лазурном берегу. Через некоторое время выяснилось, что наличие общих детей отрицательно сказалось на их семейной жизни.Спустя пятнадцать лет совместной жизни Татьяна и Юрий разошлись, так как женщина узнала, что у супруга была любовница. Татьяна призналась, что развод она пережила непросто, однако не возненавидела Юрия за предательство, и в данное время может нормально с ним общаться.