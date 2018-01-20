В США толстая невеста обвинила фотографа в “похудении” на снимке

Девушке не понравилось, что она стала выглядеть намного изящнее, чем в реальности. Она сразу подумала, что лишилась 13 кг веса, что также относилось к ее будущему супругу. Дама сильно обиделась на профессионала, которая не желала снимать столь безобразных особ, хотя получила за работу 600 долларов.После долгих споров и возмущений ей пришлось доплачивать данной особе, которая пригрозила заказчице, что выставит ее сюжеты в сетях. Такое событие неприятно поразило американку, считающую, что можно было просто порадовать людей и не портить им настроение.