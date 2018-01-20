Анна Седокова поделилась, что страдает номофобией
Известная исполнительница и мама троих детей Анна Седокова сообщила, что у нее номофобия.
Это чрезвычайный страх, который проявляется вследствие боязни оказаться без мобильного телефона или вдали от него. Знаменитость дала обещание фанатам приложить все усилия, чтобы победить эту страшную зависимость в наступившем году.
По заверениям Седоковой, она совершенно не может расстаться хоть на короткое время со своим гаджетом. Ведь благодаря телефонному устройству она может фотографировать, снимать видеоролики, общаться по работе и разговаривать с родственниками и друзьями. С помощью телефона Седокова постоянно на связи со всеми, а также и в интернете. Сама Анна считает эту привычку вредной и очень хочет от нее поскорей избавиться навсегда.
Как уверяет сама певица, она просто устала уже от гаджета и зачастую просто злиться на это устройство, но и без него никак не может. При помощи телефона певица общается с поклонниками, спрашивает их мнение и советы. Но при всем при этом также имеется не желательная информация.
Красотке придется приложить немало усилий, чтобы избавиться от этой зависимости, ведь она дала обещание при всех, а чтобы не быть голословной, то нужно любой ценой его сдержать. Фанаты поддержали артистку в ее решении и пообещали в свою очередь также избавиться от такой же зависимости.
Это чрезвычайный страх, который проявляется вследствие боязни оказаться без мобильного телефона или вдали от него. Знаменитость дала обещание фанатам приложить все усилия, чтобы победить эту страшную зависимость в наступившем году.
По заверениям Седоковой, она совершенно не может расстаться хоть на короткое время со своим гаджетом. Ведь благодаря телефонному устройству она может фотографировать, снимать видеоролики, общаться по работе и разговаривать с родственниками и друзьями. С помощью телефона Седокова постоянно на связи со всеми, а также и в интернете. Сама Анна считает эту привычку вредной и очень хочет от нее поскорей избавиться навсегда.
Как уверяет сама певица, она просто устала уже от гаджета и зачастую просто злиться на это устройство, но и без него никак не может. При помощи телефона певица общается с поклонниками, спрашивает их мнение и советы. Но при всем при этом также имеется не желательная информация.
Красотке придется приложить немало усилий, чтобы избавиться от этой зависимости, ведь она дала обещание при всех, а чтобы не быть голословной, то нужно любой ценой его сдержать. Фанаты поддержали артистку в ее решении и пообещали в свою очередь также избавиться от такой же зависимости.