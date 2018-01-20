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Елена Ваенга опубликовала видео купания в проруби с голым мужем
На Крещение 19 января Instagram-аккаунт Елены Ваенги пополнился двумя видеороликами, где она с мужем купается в проруби. На одном из них запечатлена сама певица, на втором – ее муж Роман Садырбаев. При этом подписчики отметили, что муж Ваенги решил искупнуться нагишом.

Елена Ваенга опубликовала видео купания в проруби с голым мужем


Поклонники Елены Ваенги восхитились опубликованными певицей накануне видеороликами, на которых она с мужем ныряют в прорубь на Крещение. Видеоролики набрали массу отметок «мне нравится» и хвалебных комментариев. Поклонники отметили при этом, что Садырбаев, муж Ваенги, купался «без трусов».

При этом многие писали, что восхищаются силой духа певицы, но переживают за ее физическое здоровье, так как Елена Ваенга лишь недавно справилась с заболеванием.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 19:27
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