В продажу поступит безрамочная версия смартфона Bluboo D5 с корпусом из цинкового сплава

Стоит отметить, что креативное предложение известного бренда Bluboo затронуло презентации версий D5, а также D5 PRO. Пользователи в сети обсуждают данную информацию. Уникальность версии D5 заключается в том, что полноэкранная версия смартфона обладает очень прочным корпусом из цинкового металла. Данная особенность отличает данное устройство от соотечественников. Версия D5/D5 PRO к пользователю выйдет с закругленными углами. В свою очередь это произведению придает дополнительной привлекательности.Данный смартфон в случае падения не травмирует своего владельца. Экран имеет 5.5 дюймов (1280х720 точек). От повреждения экран надежно защищен специальным стеклом современной технологии.