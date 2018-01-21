В продажу поступит безрамочная версия смартфона Bluboo D5 с корпусом из цинкового сплава
Устройство Bluboo D5 в продажу поступит с цинковым новым корпусом. Снимок уникального современного аппарата мобильной связи доступно уже в интернете. Пользователи узнали идентичность версии с ранее вышедшими вариациями Mi Mix 2.
Стоит отметить, что креативное предложение известного бренда Bluboo затронуло презентации версий D5, а также D5 PRO. Пользователи в сети обсуждают данную информацию. Уникальность версии D5 заключается в том, что полноэкранная версия смартфона обладает очень прочным корпусом из цинкового металла. Данная особенность отличает данное устройство от соотечественников. Версия D5/D5 PRO к пользователю выйдет с закругленными углами. В свою очередь это произведению придает дополнительной привлекательности.
Данный смартфон в случае падения не травмирует своего владельца. Экран имеет 5.5 дюймов (1280х720 точек). От повреждения экран надежно защищен специальным стеклом современной технологии.
Стоит отметить, что креативное предложение известного бренда Bluboo затронуло презентации версий D5, а также D5 PRO. Пользователи в сети обсуждают данную информацию. Уникальность версии D5 заключается в том, что полноэкранная версия смартфона обладает очень прочным корпусом из цинкового металла. Данная особенность отличает данное устройство от соотечественников. Версия D5/D5 PRO к пользователю выйдет с закругленными углами. В свою очередь это произведению придает дополнительной привлекательности.
Данный смартфон в случае падения не травмирует своего владельца. Экран имеет 5.5 дюймов (1280х720 точек). От повреждения экран надежно защищен специальным стеклом современной технологии.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00