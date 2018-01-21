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В продажу поступит безрамочная версия смартфона Bluboo D5 с корпусом из цинкового сплава
Устройство Bluboo D5 в продажу поступит с цинковым новым корпусом. Снимок уникального современного аппарата мобильной связи доступно уже в интернете. Пользователи узнали идентичность версии с ранее вышедшими вариациями Mi Mix 2.

В продажу поступит безрамочная версия смартфона Bluboo D5 с корпусом из цинкового сплава

Стоит отметить, что креативное предложение известного бренда Bluboo затронуло презентации версий D5, а также D5 PRO. Пользователи в сети обсуждают данную информацию. Уникальность версии D5 заключается в том, что полноэкранная версия смартфона обладает очень прочным корпусом из цинкового металла. Данная особенность отличает данное устройство от соотечественников. Версия D5/D5 PRO к пользователю выйдет с закругленными углами. В свою очередь это произведению придает дополнительной привлекательности.

Данный смартфон в случае падения не травмирует своего владельца. Экран имеет 5.5 дюймов (1280х720 точек). От повреждения экран надежно защищен специальным стеклом современной технологии.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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