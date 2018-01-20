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Подаренный Ольге Бузовой слон оказался неравнодушным к ее ягодицам
Сегодня 20 января Ольге Бузовой исполнилось 32 года. Поклонник, решивший остаться неизвестным, довольно оригинально поздравил певицу, прислав к ней слона с шариками в хоботе. На видео, опубликованному певицей на своей странице в Instagram, видно, как слон ощупывает ее ягодицы.

Подаренный Ольге Бузовой слон оказался неравнодушным к ее ягодицам


В Instagram вездеуспевающей Ольги Бузовой опубликован видеоролик, где слон поздравляет певицу с Днем рождения. Сама Бузова с восторгом прокомментировала пост, написав, что никак не ожидала такого оригинального поздравления. На видеоролике видно, как слон в какой-то момент прислоняется к знаменитости и начинает щупать ее за ягодицы. Похоже, своей энергетикой, Бузова сваливает наповал даже такого толстокожего животного, как слон.

Подаренный Ольге Бузовой слон оказался неравнодушным к ее ягодицам


Подписчики певицы тут же принялись комментировать данный пост. Многие предполагают, что такой необычный подарок мог сделать известный резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, с которым Бузовой приписывают роман.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 19:10
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