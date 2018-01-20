Подаренный Ольге Бузовой слон оказался неравнодушным к ее ягодицам

В Instagram вездеуспевающей Ольги Бузовой опубликован видеоролик, где слон поздравляет певицу с Днем рождения. Сама Бузова с восторгом прокомментировала пост, написав, что никак не ожидала такого оригинального поздравления. На видеоролике видно, как слон в какой-то момент прислоняется к знаменитости и начинает щупать ее за ягодицы. Похоже, своей энергетикой, Бузова сваливает наповал даже такого толстокожего животного, как слон.Подписчики певицы тут же принялись комментировать данный пост. Многие предполагают, что такой необычный подарок мог сделать известный резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, с которым Бузовой приписывают роман.