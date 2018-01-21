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Ученые определили префронтальную кору мозга ответственной за движение мыслей
Американскими учеными Калифорнийского университета в Беркли, исследованы схемы путей, которым соответствует перемещение мыслей в мозгу, и составлен план соответствующей визуальной карты.

Как показали исследования, в формировании мыслей интенсивно принимает участие область префронтальной коры, причем активность данного участка наблюдается на протяжении всех активных процессов. Дополнительная нагрузка ложиться на эту зону, при выполнении условий многозадачности и синхронизации с другими задействованными участками.
Ученые определили префронтальную кору мозга ответственной за движение мыслей


Нейробиологи отметили, что при формировании мыслительной активности разного уровня сложности, происходит такая же многоуровневая реакция, выраженная разным временем и мощностью реакции на взаимодействие нейронов. Отдельными зонами выполняется принадлежащая только им собственная типовая информация. Аудиальная и обонятельная, активируется височными областями мозга, затылочная ответственна за зрительные ощущения. Электроэнцефалографией удалось зафиксировать факт задействования нескольких мозговых долей, при активности, требующей обработки сложной мысли.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00
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