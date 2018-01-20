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Марина Федункив высмеяла Волочкову за любовь к фото со шпагатом
Марина Федункив высказалась с насмешкой касательно любви Анастасии Волочковой к фотографиям со шпагатом. Соответствующий видеоролик отечественная знаменитость обнародовала в рамках Instagram.

Марина Федункив высмеяла Волочкову за любовь к фото со шпагатом

Марина Федункив в данное время отдыхает в Канаде. Актриса продемонстрировала видео, на котором изображено как она прогуливается по подвесному мосту именуемому Capilano Suspension Bridge Park. По словам артистки, данная конструкция впечатлила её своим необычным видом и красотой. Она попробовала себя ведущей телешоу “Орел и Решка”, рассказывая касательно преимущества этого места.

Актриса в шутку заявила, что если у кого-то несчастная любовь, то там можно “красиво сброситься с моста”. Также на видео Марина высмеяла любовь Волочковой к публикациям со шпагатом. Поклонники оценили чувство юмора Федункив, заявив, что пост их повеселил. Данный ролик в течение часа собрал более 88 тысяч лайков и свыше 200 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:05
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