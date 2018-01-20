АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Богатые тоже воруют: Туристы не отказывают себе в удовольствии забрать из отеля различные вещи и поднять адреналин
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Хейтеры высмеяли размер груди Ольги Бузовой
Ольгу Бузову сейчас не обсуждает разве что ленивый, особенно хейтеры любят обсудить ее «светлую голову» и вокальные данные. Недавно певица в очередной раз дала повод для насмешек. Пользователи высмеяли певицу, обвинив ее во лжи. А все из-за размера груди Бузовой, который она, по мнению некоторых, преувеличила.

Хейтеры высмеяли размер груди Ольги Бузовой


Пользователи высмеяли Ольгу Бузову из-за ее ответа своей ярой поклонницы, восхитившейся стройными формами певицы. Бузова написала, что у нее второй размер груди. Этот комментарий всколыхнул просторы интернета, так как многие написали, что певица не знает своих истинных размеров или намеренно преувеличивает некоторые из них.

По мнению хейтеров, промониторивших откровенные фото звезды, размер ее груди еле дотягивает до первого. Однако Бузова невозмутима к подобным выпадам и пишет, что, несмотря на шквал критики, она счастлива и с формами у нее все в порядке.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 19:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В продажу поступит безрамочная версия смартфона
Ученые определили префронтальную кору мозга
Арктическая исследовательская техника может
Фирменные часы Shell, трансформирующиеся в
Наталья Сенчукова в бикини похожа на девочку
Компанией LG запатентован складной
Просмотреть все новости