Хейтеры высмеяли размер груди Ольги Бузовой
Ольгу Бузову сейчас не обсуждает разве что ленивый, особенно хейтеры любят обсудить ее «светлую голову» и вокальные данные. Недавно певица в очередной раз дала повод для насмешек. Пользователи высмеяли певицу, обвинив ее во лжи. А все из-за размера груди Бузовой, который она, по мнению некоторых, преувеличила.
Пользователи высмеяли Ольгу Бузову из-за ее ответа своей ярой поклонницы, восхитившейся стройными формами певицы. Бузова написала, что у нее второй размер груди. Этот комментарий всколыхнул просторы интернета, так как многие написали, что певица не знает своих истинных размеров или намеренно преувеличивает некоторые из них.
По мнению хейтеров, промониторивших откровенные фото звезды, размер ее груди еле дотягивает до первого. Однако Бузова невозмутима к подобным выпадам и пишет, что, несмотря на шквал критики, она счастлива и с формами у нее все в порядке.
Пользователи высмеяли Ольгу Бузову из-за ее ответа своей ярой поклонницы, восхитившейся стройными формами певицы. Бузова написала, что у нее второй размер груди. Этот комментарий всколыхнул просторы интернета, так как многие написали, что певица не знает своих истинных размеров или намеренно преувеличивает некоторые из них.
По мнению хейтеров, промониторивших откровенные фото звезды, размер ее груди еле дотягивает до первого. Однако Бузова невозмутима к подобным выпадам и пишет, что, несмотря на шквал критики, она счастлива и с формами у нее все в порядке.