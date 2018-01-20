Хейтеры высмеяли размер груди Ольги Бузовой

Пользователи высмеяли Ольгу Бузову из-за ее ответа своей ярой поклонницы, восхитившейся стройными формами певицы. Бузова написала, что у нее второй размер груди. Этот комментарий всколыхнул просторы интернета, так как многие написали, что певица не знает своих истинных размеров или намеренно преувеличивает некоторые из них.По мнению хейтеров, промониторивших откровенные фото звезды, размер ее груди еле дотягивает до первого. Однако Бузова невозмутима к подобным выпадам и пишет, что, несмотря на шквал критики, она счастлива и с формами у нее все в порядке.