Фирменные часы Shell, трансформирующиеся в смартфон, поступили в продажу

Хотя гаджет имеет непрезентабельный внешний вид, он обладает всеми требуемыми функциями для звонков, сёрфинга в интернете. Сейчас смарт-часы становятся более популярными. При этом цифровые корпорации вынуждены улучшать свою продукцию, в данном случае добавляя новый функционал. Инженеры Shell улучшили стандартный девайс так, чтобы он трансформировался в мини-смартфон. Устройство поддерживает стандартные звонки, сообщения, Bluetooth, возможность сёрфинга в Сети за счёт Wi-Fi.Смарт-часы Shell внешне напоминают стандартный цифровой гаджет, не принимая в учёт небольшие дужки. В случае их развёртывания получается микрофон и динамик. Устройство является полностью водонепроницаемым. На его тыльной стороне есть фотокамера, обладающая возможностью записи видео.